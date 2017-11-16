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Берлускони выиграл суд по алиментам у экс-жены, она вернет 60 млн евро

Четверг, 16 ноября 2017, 18:44
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони больше не должен платить бывшей жене 1,4 миллиона евро алиментов в месяц.

Такое решение принял апелляционный суд в Милане, сообщает Reuters.

Суд также решил, что бывшая жена Берлускони Веронике Ларио должна вернуть выплаты на сумму около 60 млн евро, заявив, что она не имеет права на деньги.

Берлускони, который по данным Forbes занимает седьмое место среди богачей Италии с состоянием в 7 млрд евро, женился на Ларио более 22 лет.

Вероника Ларио и Сильвио Берлускони

Они разошлись в 2009 году, а окончательно их развод был оформлен в 2014 году. Суд в 2012 году сначала постановил, что Берлускони должен платить алименты в размере 3 миллионов евро в месяц. Позже сумму сократили до 1,4 миллиона, но Берлускони пожаловался, что цифра все еще слишком велика.

В мае Верховный суд Италии вынес решение, согласно которому развод не должно гарантировать супругам их прежний уровень жизни, а скорее должен обеспечить их финансовую независимость.

Судьи Милана приняли во внимание решение Верховного суда, отметив, что у Ларио есть наличные депозиты на 16 млн евро, а также драгоценности и недвижимость, и ей не требуется дополнительный ежемесячный доход.

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