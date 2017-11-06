Выборы губернатора Сицилии: лидирует политик, которого поддерживает партия Берлускони

Понедельник, 06 ноября 2017, 08:00

На выборах нового губернатора Сицилии, которые называют "генеральной репетицией" перед всеобщими парламентскими выборами в Италии в следующем году, лидирует политик, которого поддерживает партия экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

Об этом сообщает Reuters.

Кандидат правоцентристов Нелло Музумечи, которого поддерживает партия "Вперед, Италия" Берлускони, по данным экзит-поллов набрал от 35 до 39% голосов.

На втором месте кандидат популистского євроскептичного движения "Пять звезд" Джанкарло Канчеллери, который набрал от 22 до 37%.

Кандидат левоцентристов, которые управляли островом с 2012 года, Фабрицио Микари набирает 20%.

Победа Музумечи восстановит традиционный политический порядок на острове после четырех лет правления левоцентристской администрации.

Берлускони, которого считали "политически мертвым" после серии скандалов и операции на сердце, надеется с победой на Сицилии вернуть себе лидерство в национальной гонке.