Земан верит, что Россия когда-то войдет в Евросоюз

Пятница, 17 ноября 2017, 08:23

Президент Чехии Милош Земан верит, что в долгосрочной перспективе Россия может стать членом ЕС.

Об этом он заявил в интервью российскому агентству ТАСС, комментируя состояние отношений между ЕС и РФ.

"По-моему, я это уже сказал российским представителям, с которыми встречался раньше. Это было парадоксально. Я им сказал: "В долгосрочной перспективе РФ будет членом Евросоюза, и если вам это не нравится, то думайте, что Евросоюз будет членом РФ. Результат будет тем же самым", - сказал Земан.

Впрочем, он признал, что быстро это не произойдет и сегодня следует говорить о краткосрочных и среднесрочных перспективах.

Земан добавил, что выступает против санкций и изоляции России. Примечательно, что во время предстоящего визита в РФ чешского президента будет сопровождать крупнейшая за последние 25 лет чешская делегация.

"Я против того, чтобы к нам вернулась холодная война, чтобы существовала изоляция России. Ну и потом, как я уже сказал, стараюсь поддерживать экономические связи с Россией", - добавил он.

Земан посетит с официальным визитом в Россию с 20 по 24 ноября. Среди других планов у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным.