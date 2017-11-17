Найти
АКТУАЛЬНО

Вице-премьер Венгрии заявил о праве зарубежных венгров на автономию и гражданство

Земан: европейским политикам не хватает мужества открыто признать Крым российским

Сенат США одобрил оборонный бюджет с $350 миллионами для Украины

Еврокомиссар: Украина недорабатывает в борьбе с коррупцией, терпение заканчивается

Климкин предостерег Британию: Россия врет в промышленном масштабе

В Македонии утвердили второй официальный язык

В Вене тысячи людей протестовали против участия ультраправых в правительстве






Земан верит, что Россия когда-то войдет в Евросоюз

Пятница, 17 ноября 2017, 08:23
Версия для печати Комментарии

Президент Чехии Милош Земан верит, что в долгосрочной перспективе Россия может стать членом ЕС.

Об этом он заявил в интервью российскому агентству ТАСС, комментируя состояние отношений между ЕС и РФ.

"По-моему, я это уже сказал российским представителям, с которыми встречался раньше. Это было парадоксально. Я им сказал: "В долгосрочной перспективе РФ будет членом Евросоюза, и если вам это не нравится, то думайте, что Евросоюз будет членом РФ. Результат будет тем же самым", - сказал Земан.

Впрочем, он признал, что быстро это не произойдет и сегодня следует говорить о краткосрочных и среднесрочных перспективах.

Земан добавил, что выступает против санкций и изоляции России. Примечательно, что во время предстоящего визита в РФ чешского президента будет сопровождать крупнейшая за последние 25 лет чешская делегация.

"Я против того, чтобы к нам вернулась холодная война, чтобы существовала изоляция России. Ну и потом, как я уже сказал, стараюсь поддерживать экономические связи с Россией", - добавил он.

Земан посетит с официальным визитом в Россию с 20 по 24 ноября. Среди других планов у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным. 

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:43
Коалиционные переговоры в Германии завершились безрезультатно
09:37
Швед, который отсидел 13 лет за ложное обвинение в убийстве, получит $3 млн компенсаций
09:08
Вице-премьер Венгрии заявил о праве зарубежных венгров на автономию и гражданство
08:23
Земан верит, что Россия когда-то войдет в Евросоюз
08:04
Земан: европейским политикам не хватает мужества открыто признать Крым российским
07:38
РФ заблокировала расследование в ООН применения химоружия в Сирии
07:30
Сенат США одобрил оборонный бюджет с $350 миллионами для Украины
20:49
Судья, заявивший о коррупции в миссии ЕС в Косово, сам является фигурантом расследований
20:19
В Гамбурге обыски у чиновников из-за бесплатных билетов на Rolling Stones
19:57
Партия Ренци теряет поддержку в Италии, популисты лидируют - опрос
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Евгений Приходько, для Европейской правды

Санкции ЕС против Польши: к чему приведет жесткое решение Европарламента

Голосование в Европарламенте аккурат выпало на день празднования второй годовщины правления "Право и справедливость". Варшаве грозит лишение права голоса в ЕС. Анонсировав введение санкций, Брюссель весьма символично подвел итоги двух лет "добрых перемен" от польской правящей партии (укр).

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Реформы глазами ЕС: какие изменения и проблемы в Украине заметил Брюссель

Евросоюз оптимистически оценивает прогресс Украины. Главный сигнал Брюсселя такой: направление реформ правильное, а вот скорость хотелось бы видеть выше. Европейцы не скрывают, что несколько завышают оценку действий украинской власти, чтобы избежать неоправданного разочарования...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  