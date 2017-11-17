Земан вірить, що Росія колись увійде в Євросоюз

П'ятниця, 17 листопада 2017, 08:23

Президент Чехії Мілош Земан вірить, що у довгостроковій перспективі Росія може стати членом ЄС.

Про це він заявив у інтерв’ю російському агентству ТАСС, коментуючи стан відносин між ЄС та РФ.

"По-моєму, я це вже сказав російським представникам, з якими зустрічався раніше. Це було парадоксально. Я їм сказав: "У довгостроковій перспективі РФ буде членом Євросоюзу, і якщо вам це не подобається, то думайте, що Євросоюз буде членом РФ. Результат буде тим же самим", - сказав Земан.

Втім, він визнав, що швидко це не станеться і сьогодні слід говорити про короткострокові і середньострокові перспективи.

Земан додав, що виступає проти санкцій та ізоляції Росії. Примітно, що під час майбутнього візиту до РФ чеського президента супроводжуватиме найбільша за останні 25 років чеська делегація.

"Я проти того, щоб до нас повернулася холодна війна, щоб існувала ізоляція Росії. Ну і потім, як я вже сказав, намагаюся підтримувати економічні зв'язки з Росією", - додав він.

Мілош Земан здійснить офіційний візит до Росії з 20 по 24 листопада. Серед інших планів у нього запланована зустріч з президентом Володимиром Путіним.