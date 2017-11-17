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Пентагон случайно распространил твит с требованием отставки Трампа

Пятница, 17 ноября 2017, 10:51
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На официальной странице Минобороны США в Твиттере соединение явился ретвит сообщение с призывом к президенту США Дональда Трампа уйти в отставку.

Об этом сообщает Politico.

Пользователь Твиттера @proudresister, ссылаясь на недавние обвинения в сексуальных домогательствах призвал нескольких политиков-республиканцев уйти в отставку.

"Решение простое... Рой Мур, откажись от участия в выборах. Эл Франкен, уйди из Конгресса. Дональд Трамп, уйди с поста президента. Республиканская партия, прекратите замалчивать тему сексуальных домогательств. Это преступление, как и ваше лицемерие", - говорится в сообщении.

 

Официальный Твиттер Пентагона сделал ретвит этого сообщения, а потом быстро удалил.

Прес-секретарь Пентагона Роб Маннинг выступил с заявлением, в котором пояснил, что авторизованный оператор учетной записи по ошибке ретвитнул контент, содержание которого не одобряется Министерством обороны.

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт позже также пояснила, что запись была размещена случайно, а ответственный за ведение учетной записи удалил пост сразу же, как заметил ошибку.

"Авторизованный оператор официального аккаунта Пентагона в Twitter по ошибке ретвитнул сообщение, которое не было одобрено Министерством обороны. Сотрудник заметил ошибку и немедленно удалил сообщение", - написала Уайт на своей странице в Твиттере.

Напомним, сотрудник компании Twitter в день своего увольнения деактивировал аккаунт президента США Дональда Трампа в соцсети.

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