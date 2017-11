Пентагон випадково поширив твіт з вимогою відставки Трампа

На офіційній сторінці Міноборони США у Твіттері з’явився ретвіт повідомлення з закликом до президента США Дональда Трампа піти у відставку.

Про це повідомляє Politico.

Користувач Твіттера @proudresister, посилаючись на нещодавні звинувачення у сексуальних домаганнях закликав кількох політиків-республіканців піти у відставку.

"Рішення просте... Рой Мур, відмовся від участі у виборах. Ел Франкен, піди з Конгресу. Дональд Трамп, піди з поста президента. Республіканська партія, припиніть замовчувати тему сексуальних домагань. Це злочин, як і ваше лицемірство", - йдеться в повідомленні.

Офіційний Твіттер Пентагону зробив ретвіт цього повідомлення, а потім швидко видалив.

Речник Пентагону Роб Маннінг виступив з заявою, в якій пояснив, що авторизований оператор облікового запису помилково ретвітнув контент, зміст якого не схвалюється Міністерством оборони.

Офіційний представник Пентагону Дана Уайт пізніше також пояснила, що запис було розміщено випадково, а відповідальний за ведення облікового запису видалив пост відразу ж, як помітив помилку.

"Авторизований оператор офіційного аккаунта Пентагону в Twitter помилково ретвітнув повідомлення, яке не було схвалене Міністерством оборони. Співробітник помітив помилку і негайно видалив повідомлення", - написала Уайт на своїй сторінці у Твіттері.

An authorized operator of the @DeptofDefense’s official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense. The operator caught this error and immediately deleted it.