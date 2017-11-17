Генсек НАТО извинился перед Турцией из-за скандала на учениях в Норвегии

Пятница, 17 ноября 2017, 15:24

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил турецкой стороне письмо с извинениями за скандал на учениях в Норвегии, который привел к отзыву Анкарой своих военных.

Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

"Меня проинформировали о нарушении, которое имело место во время учений в Центре объединенных боевых действий НАТО в Ставангере, Норвегия. Я прошу прощения за то, что произошло. Инцидент произошел в результате действий отдельного человека и не отражает взгляды НАТО" - заявил Столтенберг.

Он отметил, что виновного в инциденте неотложно отстранили от работы в Объединенном военном центре и сейчас ведется расследование.

По словам генсека, речь идет о гражданском наемном работнике, которого взяла на работу Норвегия, а не НАТО.

"Норвежские власти будут принимать решение о дисциплинарной ответственности работника", - сказал Столтенберг.

Напомним, в пятницу утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отзывает своих военных с учений НАТО в Норвегии, поскольку его и Мустафу Кемаля Атаюрка, которого в Турции считают основателем современного государства, изобразили врагами.