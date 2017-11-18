Дымовые шашки и столкновения с полицией: в Греции вспыхнули массовые беспорядки

Суббота, 18 ноября 2017, 11:40

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В двух крупнейших городах Греции в пятницу вечером произошли столкновения полиции и молодежи, которая устроила марш к годовщине студенческого восстания против бывшей хунты.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали двое гражданских. В Афинах женщину госпитализировали с сильными ожогами, она перенесла операцию, чтобы не потерять ногу.

Фото: protothema.gr

Фото: protothema.gr

В Салониках травму получил мотоциклист, который въехал в сложенную демонстрантами баррикаду. Его тоже госпитализировали.

Более 5 тысяч полицейских патрулировали улицы греческой столицы, где в пятницу проходил ежегодный марш памяти жертв разгона студенческого протеста 1973 года бывшей хунтой.

Сотни молодых людей напали на полицейских в Афинах, бросая в них камни, файеры и газовые снаряды. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона толпы.

Сообщается, что насилие вспыхнуло также в Салониках.