Димові шашки та сутички з поліцією: у Греції спалахнули масові безлади

Субота, 18 листопада 2017, 11:40

фото, відео

У двох найбільших містах Греції у п'ятницю ввечері відбулися зіткнення поліції та молоді, яка влаштувала марш до річниці студентського повстання проти колишньої хунти.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними поліції, внаслідок сутичок постраждали двоє цивільних. В Афінах жінку госпіталізували з сильними опіками, вона перенесла операцію, щоб не втратити ногу.

Фото: protothema.gr

Фото: protothema.gr

У Салоніках травму отримав мотоцикліст, який в'їхав у складену демонстрантами барикаду. Його теж госпіталізували.

Понад 5 тисяч поліцейських патрулювали вулиці грецької столиці, де у п’ятницю відбувався щорічний марш пам’яті жертв розгону студентського протесту 1973 року колишньою хунтою.

Сотні молодих людей напали на поліцейських в Афінах, кидаючи в них каміння, фаєри і газові снаряди. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ для розгону натовпу.

Повідомляється, що насильство спалахнуло також у Салоніках.