Климпуш-Цинцадзе не видит оснований для возвращения в ПАСЕ делегации РФ

Воскресенье, 19 ноября 2017, 15:42

Украина считает, что пока нет оснований для возобновления полноценного участия российской делегации в ПАСЕ, ведь это будет противоречить Уставу Совета Европы и его ценностям.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с советником президента Франции по европейским делам Клеманом Боном, сообщает сайт правительства.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что Российская Федерация до сих пор не выполняет требований о прекращении военной агрессии против Украины, в то время как с момента введения санкций прошло уже три года.

Она также рассказала советнику президента о ходе реформ в Украине и ситуации на востоке и выразила благодарность Франции за поддержку Украины в вопросах, связанных с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны также обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства", который состоится на следующей неделе.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина заинтересована в результативном проведении саммита ВП и нахождении решений, которые были бы взаимовыгодными для стран-партнеров и Евросоюза.

Напомним, председатель комитета министров СЕ заявил, что Россия поставила под угрозу работу Совета Европы.

В офисе генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда заявили, что хотят вернуть россиян, но не из-за денег.

В России ответили, что новое решение относительно вклада РФ в бюджет Совета Европы на 2018 будет зависеть от того, будет ли российская делегация полноценно участвовать в работе ПАСЕ.

О ситуации с шантажом РФ в вопросе финансовых взносов в Совет Европы читайте в статье: "Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы".