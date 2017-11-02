Люди, которые надевают форму СС "Галичина", в Польшу не въедут – глава МИД

Четверг, 02 ноября 2017, 12:54

Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрируюющим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает Onet.pl.

По его словам, Украина и Польша имеют различные концепции сочетания".

"Мы осознаем, насколько важна для нас Украина с точки зрения геополитики, но украинцы, зная об этом значение своей страны для нашей безопасности, считают, что в таком случае вопросы, которые нас разделяют, в частности исторические, должны сойти на второй, третий план", - сказал министр.

"Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, которые демонстрируют крайне антипольские позиции, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС "Галичина", в Польшу не въедут", - отметил Ващиковский.

Он отметил, что речь также идет о тех, кто препятствует восстановлению польских мест памяти.

"Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями", - отметил Ващиковский.

Также, по его словам, в нынешних условиях он еще размышляет над тем, стоит ли рекомендовать визит президента Польши в Украину.