Знайти
АКТУАЛЬНО

Макрон написав вірш маленькій британці, яка захопилась Ейфелевою вежею

У Британії після скандалу з домаганням призначили нового міністра оборони

Люди, що вдягають форму СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть – глава МЗС

Польський сенатор: у питаннях історичної пам’яті Україна поводиться як варвар

Мадрид вимагає арешту всіх лідерів Каталонії, окрім одного, який співпрацює за слідством

В США показали приклади проплаченої Росією політреклами у Facebook

Міністр оборони Британії йде у відставку на тлі скандалу із сексуальними домаганнями






Люди, що вдягають форму СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть – глава МЗС

Четвер, 02 листопада 2017, 12:54
Версія для друку Коментарі

Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в ефірі каналу TVP1, повідомляє Onet.pl.

За його словами, Україна і Польща "Мають різні концепції поєднання".

"Ми усвідомлюємо, наскільки важлива для нас Україна з точки зору геополітики, але українці, знаючи про це значення своєї країни для нашої безпеки, вважають, що у такому разі питання, які нас розділяють, зокрема історичні, повинні зійти на другий, третій план" - сказав міністр.

"Зараз ми запускаємо процедури, які не допускатимуть людей, що демонструють вкрай антипольські позиції, на територію  Польщі.  Люди, які демонстративно носять мундири СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть" - наголосив Ващиковський.

Він відзначив, що мова також йде про тих, хто перешкоджає відновленню польських місць пам'яті.

"Ті особи, які демонструють і використовують адміністративні інструменти проти Польщі, також зіткнуться з наслідками", - зазначив Ващиковський.

Також, за його словами, в нинішніх умовах він ще розмірковує над тим, чи варто рекомендувати візит президента Польщі в Україну.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:53
Мадрид вимагає арешту всіх лідерів Каталонії, окрім одного, який співпрацює за слідством
13:42
Макрон написав вірш маленькій британці, яка захопилась Ейфелевою вежею
13:32
Один з членів уряду Каталонії погодився свідчити в іспанському суді у справі про заколот
12:58
У Британії після скандалу з домаганням призначили нового міністра оборони
12:54
Люди, що вдягають форму СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть – глава МЗС
12:42
У вбивстві українця у Гданську підозрюють чотирьох громадян України
12:29
Суд у Мадриді відклав допит шести каталонських депутатів
12:22
У Польщі анонсували зміни в уряді, Качинський прем’єром не буде
12:12
Шотландські націоналісти закликають світ визнати незалежну Каталонію
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Друге життя президента Земана: хто перемагає у боротьбі за новий уряд Чехії

"Слабкий" уряд автоматично збільшує політичну вагу Мілоша Земана – мабуть, найбільш проросійського президента в ЄС. Відсутність чіткої зовнішньополітичної позиції "уряду меншості" дозволяє Земану переймати її формування на себе. Зі зрозумілими для України наслідками…

Оксана Бедратенко, Олексій Кузьменко, Голос Америки

Все про справу Пола Манафорта та про реакцію на неї в США

Через офшорні рахунки, що фігурують в обвинуваченні, загалом пройшло більше 75 мільйонів доларів. Стверджується, що з цієї суми Манафорт відмив більше 18 мільйонів, а Ґейтс – 3 мільйони. Ґейтс допомагав Манафорту отримувати гроші з офшорів...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  