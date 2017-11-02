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Испания попросила европейский ордер на арест лидера Каталонии

Четверг, 02 ноября 2017, 17:02
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Прокуратура Испании обратилась в суд с просьбой выдать европейский ордер на арест лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает El Pais.

Кроме ордера на арест Пучдемона, прокуратура просит выдать европейские ордера на арест четырех членов отстраненного правительства Каталонии.

Как известно, Карлес Пучдемон и четверо членов его правительства сейчас находятся в Бельгии.

Прокуратура в обращении к судье напомнила "хорошо известный всем факт", что каталонские политики неоднократно вызывались в суд, однако они проигнорировали этот вызов.

Кроме ордеров на розыск и арест политиков, прокуратура просит суд обеспечить передачу этих ордеров бельгийской власти.

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании требует ареста без права залога для всех членов отстраненного правительства Каталонии, кроме одного, который согласился сотрудничать со следствием.

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