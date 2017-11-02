Іспанія попросила європейський ордер на арешт лідера Каталонії

Четвер, 02 листопада 2017, 17:02

Прокуратура Іспанії звернулася до суду з проханням видати європейський ордер на арешт лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє El Pais.

Крім ордеру на арешт Пучдемона, прокуратура просить видати європейські ордери на арешт чотирьох членів відстороненого уряду Каталонії.

Як відомо, Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду зараз знаходяться у Бельгії.

Прокуратура у зверненні до судді нагадала "добре відомий усім факт", що каталонські політики неодноразово викликалися до суду, однак вони проігнорували цей виклик.

Крім ордерів на розшук і арешт політиків, прокуратура просить суд забезпечити передачу цих ордерів бельгійській владі.

Раніше повідомлялося, прокуратура Іспанії вимагає арешту без права застави для всіх членів відстороненого уряду Каталонії, окрім одного, який погодився співпрацювати зі слідством.