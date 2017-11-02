Испанский суд приказал заключить в тюрьму членов правительства Каталонии

Четверг, 02 ноября 2017, 18:25

Судья Национальной судебной палаты Испании приказал посадить восьмерых членов отстраненного женералитата Каталонии без права залога.

Об этом сообщает El Pais.

Для одного из членов правительства, экс-министра культуры Сантьяго Вила, который согласился сотрудничать со следствием, было принято решение об аресте с правом залога в размере 50 тысяч евро.

Решение судьи касается вице-президента женералитата Ориола Жункераса, представителя правительства Жорди Турулла, министра иностранных дел Рауля Ромева, министра территорий Хосепа Рулла, министра юстиции Карлеса Мундо, министра управления Меричель Боррас, министра внутренних дел Хоакима Форна и министра труда Долорс Басса.

Их немедленно будет доставлен до тюрьмы.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.

Как известно, глава женералитата Карлес Пучдемон и четверо членов его правительства отказались явиться в суд и находятся в Бельгии.