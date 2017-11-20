ЕС выберет новые города вместо Лондона для двух агентств после Brexit

Понедельник, 20 ноября 2017, 08:13

27 государств Евросоюза в понедельник будут выбирать новые принимающие города для двух регуляторных агентств, которые сейчас находятся в Лондоне, но должны переехать после Brexit.

Об этом сообщает AFP.

Министры сегодня проголосуют за то, в какие города перевести Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейскую банковскую организацию (ЕВА).

Британские букмекеры называют фаворитами на принятие штаб-квартиры ЕМА Братиславу, Милан и Амстердам, а Франкфурт, Вена и Дублин рассматриваются как фавориты в борьбе за ЕВА, хотя европейские чиновники предупредили, что тайное голосование может дать непредсказуемый результат.

В целом, 19 городов-кандидатов претендуют на то, чтобы разместить у себя офис EMA - одного из самых мощных наблюдателей в области лекарств, в котором работают 900 фармацевтических экспертов, биологов и врачей со всех уголков Европы.

За право принять офис ЕВА борются восемь городов. Организация насчитывает 159 сотрудников, и больше всего известна тем, что проводит регулярные стресс-тесты финансового сектора ЕС после мирового финансового кризиса.

Ранее сообщалось, что сотрудники Европейского агентства по лекарственным средствам не хотят менять Лондон на Братиславу после Brexit.