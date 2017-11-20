Найти
АКТУАЛЬНО

В Германии провалились коалиционные переговоры, возможны новые выборы

Туск о спорах Польши с ЕС и Украиной: стратегия PiS или план Кремля?

Лондон внесет предложения по выплатам за Brexit к саммиту ЕС

Во Франции полицейский убил 3 человек и 3 ранил из-за несчастной любви

ЕС готовит план действий на случай беспорядочного выхода Британии из блока - СМИ

Королева Елизавета и принц Филипп выпустили фото к 70-й годовщине брака

МИД: запрет на въезд Шереметы в Польшу нарушает договоренности с Варшавой






ЕС выберет новые города вместо Лондона для двух агентств после Brexit

Понедельник, 20 ноября 2017, 08:13
Версия для печати Комментарии

27 государств Евросоюза в понедельник будут выбирать новые принимающие города для двух регуляторных агентств, которые сейчас находятся в Лондоне, но должны переехать после Brexit.

Об этом сообщает AFP.

Министры сегодня проголосуют за то, в какие города перевести Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейскую банковскую организацию (ЕВА).

Британские букмекеры называют фаворитами на принятие штаб-квартиры ЕМА Братиславу, Милан и Амстердам, а Франкфурт, Вена и Дублин рассматриваются как фавориты в борьбе за ЕВА, хотя европейские чиновники предупредили, что тайное голосование может дать непредсказуемый результат.

В целом, 19 городов-кандидатов претендуют на то, чтобы разместить у себя офис EMA - одного из самых мощных наблюдателей в области лекарств, в котором работают 900 фармацевтических экспертов, биологов и врачей со всех уголков Европы.

За право принять офис ЕВА борются восемь городов. Организация насчитывает 159 сотрудников, и больше всего известна тем, что проводит регулярные стресс-тесты финансового сектора ЕС после мирового финансового кризиса.

Ранее сообщалось, что сотрудники Европейского агентства по лекарственным средствам не хотят менять Лондон на Братиславу после Brexit.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:53
Правительство Британии утвердит новое предложение о выплате за Brexit
08:33
СДПГ подтвердила отказ от участия в создании правящей коалиции в Германии
08:13
ЕС выберет новые города вместо Лондона для двух агентств после Brexit
07:56
Польша согласилась работать над сокращением "черного списка" украинцев - АП
07:41
В Германии провалились коалиционные переговоры, возможны новые выборы
18:03
Туск о спорах Польши с ЕС и Украиной: стратегия PiS или план Кремля?
17:27
У побережья Испании за сутки спасли 600 мигрантов из Африки
17:02
Сирийская армия вновь отбила город Абу-Кемаль у боевиков ИГИЛ
16:21
Глава Страткома США: я не выполню незаконный приказ Трампа о ядерном ударе
15:42
Климпуш-Цинцадзе не видит оснований для возвращения в ПАСЕ делегации РФ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновський, "Европейская правда"

Таможня против "Евроблях": поможет ли Вильнюс решить проблему литовских авто

У налоговиков есть информация о 239 литовских компаниях, которые выдают доверенности на право пользования своими автомобилями гражданам Украины, причем некоторые выдали более 200 таких поручений. Часто руководители этих литовских компаний - также граждане Украины.

Евгений Приходько, для Европейской правды

Санкции ЕС против Польши: к чему приведет жесткое решение Европарламента

Голосование в Европарламенте аккурат выпало на день празднования второй годовщины правления "Право и справедливость". Варшаве грозит лишение права голоса в ЕС. Анонсировав введение санкций, Брюссель весьма символично подвел итоги двух лет "добрых перемен" от польской правящей партии (укр).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  