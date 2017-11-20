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ЄС вибере нові міста замість Лондона для двох агентств після Brexit

Понеділок, 20 листопада 2017, 08:13
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27 держав Євросоюзу у понеділок вибиратимуть нові приймаючі міста для двох регуляторних агентств, які зараз перебувають у Лондоні, але мусять переїхати після Brexit.

Про це повідомляє AFP.

Міністри сьогодні проголосують за те, в які міста перевести Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та Європейську банківську організацію (ЕВА).

Британські букмекери називають фаворитами на прийняття штаб-квартири ЕМА Братиславу, Мілан та Амстердам, а Франкфурт, Відень та Дублін розглядаються як фаворити у боротьбі за ЕВА, хоча європейські чиновники попередили, що таємне голосування може дати непередбачуваний результат.

Загалом, 19 міст-кандидатів претендують на те, щоб розмістити у себе офіс EMA - одного з найпотужніших спостерігачів у галузі ліків, в якому працюють 900 фармацевтичних експертів, біологів та лікарів з усіх куточків Європи.

За право прийняти офіс ЕВА борються вісім міст. Організація налічує  159 співробітників, і найбільше відома тим, що проводить регулярні стрес-тести фінансового сектору ЄС після світової фінансової кризи.

Раніше повідомлялося, що співробітники Європейського агентства з лікарських засобів не хочуть міняти Лондон на Братиславу після Brexit.

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