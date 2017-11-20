ЄС вибере нові міста замість Лондона для двох агентств після Brexit

27 держав Євросоюзу у понеділок вибиратимуть нові приймаючі міста для двох регуляторних агентств, які зараз перебувають у Лондоні, але мусять переїхати після Brexit.
Про це повідомляє AFP.
Міністри сьогодні проголосують за те, в які міста перевести Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та Європейську банківську організацію (ЕВА).
Британські букмекери називають фаворитами на прийняття штаб-квартири ЕМА Братиславу, Мілан та Амстердам, а Франкфурт, Відень та Дублін розглядаються як фаворити у боротьбі за ЕВА, хоча європейські чиновники попередили, що таємне голосування може дати непередбачуваний результат.
Загалом, 19 міст-кандидатів претендують на те, щоб розмістити у себе офіс EMA - одного з найпотужніших спостерігачів у галузі ліків, в якому працюють 900 фармацевтичних експертів, біологів та лікарів з усіх куточків Європи.
За право прийняти офіс ЕВА борються вісім міст. Організація налічує 159 співробітників, і найбільше відома тим, що проводить регулярні стрес-тести фінансового сектору ЄС після світової фінансової кризи.
Раніше повідомлялося, що співробітники Європейського агентства з лікарських засобів не хочуть міняти Лондон на Братиславу після Brexit.