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Суд ЕС угрожает Польше ежедневными штрафами за вырубку Беловежской пуще

Вторник, 21 ноября 2017, 08:13
Версия для печати Комментарии

Суд ЕС в Люксембурге издал второе распоряжение о том, чтобы правительство Польши прекратил вырубку деревьев в первозданном Беловежском лесу.

Об этом сообщает EUobserver.

Суд заявил, что, если Варшава нарушать его решения, как это было сделано в июле, то она должна будет платить штраф в размере 100 000 евро за каждый день, когда происходит нарушение.

Напомним, суд ЕС приказал прекратить вырубку деревьев Польшей в Беловежской пуще до вынесения окончательного решения. Такое решение суда должно помочь предотвратить необратимые последствия для Беловежской пущи.

Суд принял решение по иску Еврокомиссии, утверждающей, что под вырубку попадают столетние деревья, что является угрозой для целостности этого объекта.

Для некоторых видов животных и растений Беловежский лес является единственным районом проживания в Польше.

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