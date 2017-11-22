Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению за геноцид и убийства в Боснии

Среда, 22 ноября 2017, 13:11

Бывшего генерала боснийских сербов Ратко Младича признали виновным в геноциде и убийстве мусульман в Сребренице и приговорили к пожизненному заключению.

Такое решение вынес суд ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии.

Младича признали виновным по 10 из 11 обвинений, включая геноцид, убийство, судебное преследование, принудительная депортация.

Его, в частности, обвиняли в геноциде и убийстве 8000 мусульман в Сребренице, а также в совершении преступлений против человечности во время осады Сараева, в результате которой 11 тысяч мирных жителей погибли от обстрелов и снайперского огня.

Он был командиром сербской армии в войне в Боснии в 1992-95 годах.

Во время судебного заседания 74-летний Младич начал кричать и за непристойное поведение судья приказал вывести его из зала.

Арест Младича был одним из условий для вступления Сербии в Евросоюз. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Суд по его делу начался в мае 2012 года.

Напомним, бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич в 2016 году был приговорен к 40 годам заключения за геноцид в Боснии.