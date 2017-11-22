Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению за геноцид и убийства в Боснии

Бывшего генерала боснийских сербов Ратко Младича признали виновным в геноциде и убийстве мусульман в Сребренице и приговорили к пожизненному заключению.
Такое решение вынес суд ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии.
Младича признали виновным по 10 из 11 обвинений, включая геноцид, убийство, судебное преследование, принудительная депортация.
Его, в частности, обвиняли в геноциде и убийстве 8000 мусульман в Сребренице, а также в совершении преступлений против человечности во время осады Сараева, в результате которой 11 тысяч мирных жителей погибли от обстрелов и снайперского огня.
Он был командиром сербской армии в войне в Боснии в 1992-95 годах.
Во время судебного заседания 74-летний Младич начал кричать и за непристойное поведение судья приказал вывести его из зала.
Арест Младича был одним из условий для вступления Сербии в Евросоюз. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Суд по его делу начался в мае 2012 года.
Напомним, бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич в 2016 году был приговорен к 40 годам заключения за геноцид в Боснии.