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Пучдемон отказался от пенсии в 112 000 евро, чтобы не признавать действия Мадрида - СМИ

Четверг, 23 ноября 2017, 08:29
Версия для печати Комментарии

Отстраненный правительством Испании от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон отказался получать пенсию как экс-лидер региона, потому что по-прежнему считает себя главой Женералитета.

Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на свои источники.

Пучдемон принял это решение после того, как министр финансов Испании Кристобаль Монторо дал ему срок в 10 рабочих дней, чтобы принять решение о том, подать ли заявку на статус бывшего президента Женералитата и таким образом получать соответствующую пенсию, которая могла бы составить около 112 тысяч евро в год.

Согласно каталонскому законодательству, бывший президент Женералитата может претендовать на пенсию в размере 80% от зарплаты, которую он получал на должности.

Но претендовать на пенсию можно только в статусе бывшего лидера Каталонии, а Пучдемон все еще считает себя главой правительства.

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