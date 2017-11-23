У Керимова нет дипломатического иммунитета в уголовном деле - МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции опубликовало разъяснение относительно дипломатического статуса Сулеймана Керимова, обвиняемого в уклонении в уплате налогов.
Заявление размещено на сайте ведомства.
МИД России после задержания Керимова в Ницце заявил, что тот имел дипломатический паспорт и иммунитет как сенатор Совета Федерации РФ.
Однако во французском МИДе пояснили, что российский сенатор может пользоваться иммунитетом от уголовного преследования только в том случае, когда речь идет о действиях, связанных с исполнением официальных обязанностей.
"Сулейман Керимов, как представитель иностранного государства, пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции исключительно за действия, совершенные при исполнении своих обязанностей", - говорится в сообщении.
В МИД Франции добавили, что окончательное решение о применении иммунитета принимает суд.
Керимов прибыл во Францию как частное лицо, СМИ также сообщали, что его дипломатический паспорт хранится в Москве.
Безусловный дипломатический иммунитет распространяется только на сотрудников посольств.
Напомним, французская прокуратура выдвинула Керимову обвинения в отмывании денег и мошенничестве с налогами. Суд отпустил Керимова из-под стражи под залог в 5 млн евро и запретил покидать пределы департамента Приморские Альпы на Лазурном берегу.