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У Керимова нет дипломатического иммунитета в уголовном деле - МИД Франции

Четверг, 23 ноября 2017, 09:09
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Министерство иностранных дел Франции опубликовало разъяснение относительно дипломатического статуса Сулеймана Керимова, обвиняемого в уклонении в уплате налогов.

Заявление размещено на сайте ведомства.

МИД России после задержания Керимова в Ницце заявил, что тот имел дипломатический паспорт и иммунитет как сенатор Совета Федерации РФ.

Однако во французском МИДе пояснили, что российский сенатор может пользоваться иммунитетом от уголовного преследования только в том случае, когда речь идет о действиях, связанных с исполнением официальных обязанностей.

"Сулейман Керимов, как представитель иностранного государства, пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции исключительно за действия, совершенные при исполнении своих обязанностей", - говорится в сообщении.

В МИД Франции добавили, что окончательное решение о применении иммунитета принимает суд.

Керимов прибыл во Францию как частное лицо, СМИ также сообщали, что его дипломатический паспорт хранится в Москве.

Безусловный дипломатический иммунитет распространяется только на сотрудников посольств.

Напомним, французская прокуратура выдвинула Керимову обвинения в отмывании денег и мошенничестве с налогами. Суд отпустил Керимова из-под стражи под залог в 5 млн евро и запретил покидать пределы департамента Приморские Альпы на Лазурном берегу.

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