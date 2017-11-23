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Еврокомиссар: говорить о немедленном членстве Украины в ЕС – нереалистично

Четверг, 23 ноября 2017, 11:49
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Еврокомиссар: говорить о немедленном членстве Украины в ЕС – нереалистично

Говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы – нереалистично.

Об этом журналистам в четверг заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

По его словам, среди стран-членов "Восточного партнерства" Украина, Грузия и Молдова - единственные, кто четко выражает свое стремление к европейской интеграции. Однако спекулировать сейчас относительно членства этих стран в ЕС - не время, отметил еврокомиссар.

"Если вы говорите, что немедленно станете членами ЕС, то это нереалистично. Но люди хотят услышать, верить, что это случится через три года. Тогда правительство попадает под давление, а мы не хотим, чтобы правительство, которое успешно работает, находилось под давлением", - отметил еврокомиссар.

По его словам, эти три страны сегодня пользуются безвизовым режимом и получают выгоды от действия соглашений об ассоциации.

"Поэтому сегодня речь идет о фокусировке на дому, на имплементации. Это процесс, который поможет странам приблизиться к ЕС, а говорить сейчас о следующих шагах спекулятивно", - добавил еврокомиссар.

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