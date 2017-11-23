Король Бельгии рассказал Порошенко, как он спал на полу в киевской квартире

Четверг, 23 ноября 2017, 17:41

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Президент Петр Порошенко раскрыл детали своего разговора с королем Бельгии, во время которого он рассказал о неофициальной поездке в Киев.

Этими деталями Порошенко поделился на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент пояснил, что первой встречей, которую он провел в Брюсселе, были переговоры с королем Бельгии Филиппом, и эти переговоры принесли неожиданность.

Фото с сайт президента Украины

"Он, в частности рассказал, как в 1990 году инкогнито был в Киеве", - пояснил Порошенко

"Его величество рассказал о том, как он посещал революцию на граните. О том, как спал на полу в обычной киевской квартире.

Я почувствовал очень теплое отношение к Украине", - пересказал президент Украины свой разговор с бельгийским монархом.

Фото с сайта day.kyiv.ua

Напомним, король Нидерландов Виллем-Александр признался, что тайно работает пилотом пассажирского самолета в течение 21 года.