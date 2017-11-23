Король Бельгии рассказал Порошенко, как он спал на полу в киевской квартире

Президент Петр Порошенко раскрыл детали своего разговора с королем Бельгии, во время которого он рассказал о неофициальной поездке в Киев.
Этими деталями Порошенко поделился на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Президент пояснил, что первой встречей, которую он провел в Брюсселе, были переговоры с королем Бельгии Филиппом, и эти переговоры принесли неожиданность.
|Фото с сайт президента Украины
"Он, в частности рассказал, как в 1990 году инкогнито был в Киеве", - пояснил Порошенко
"Его величество рассказал о том, как он посещал революцию на граните. О том, как спал на полу в обычной киевской квартире.
Я почувствовал очень теплое отношение к Украине", - пересказал президент Украины свой разговор с бельгийским монархом.
|Фото с сайта day.kyiv.ua
Напомним, король Нидерландов Виллем-Александр признался, что тайно работает пилотом пассажирского самолета в течение 21 года.