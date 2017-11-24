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В Еврокомиссии считают прозрачным процесс отбора в Верховный суд

Пятница, 24 ноября 2017, 08:26
Версия для печати Комментарии

Процесс отбора и назначения судей в новый Верховный суд был чрезвычайно прозрачным.

Об этом в Брюсселе заявил председатель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер, передает корреспондент Европейской правды.

"Для нас нет сомнения, что процесс отбора и назначения был очень прозрачным. Это действительно что-то, за что Украине необходимо аплодировать", - подчеркнул Вагнер.

Вместе с тем он отметил, что понимает представителей гражданского общества, которые ставили под сомнение чистоту некоторых судей, номинированных в итоге. Поэтому теперь особое внимание стоит уделить выборам председателя Верховного суда и председателей палат.

"Сейчас крайне важно, чтобы Верховный суд начал работу. И смотря, кто возглавит суд и кто возглавит его палаты, члены Верховного суда сами посмотрят на чистоту тех, кто будет избран на эти ключевые позиции", - отметил Вагнер.

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