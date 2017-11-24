Мэй: надо открыть глаза на действия враждебных стран, таких как Россия

Пятница, 24 ноября 2017, 10:10

Евросоюз должен совместно работать в вопросах безопасности и смотреть открытыми глазами на действия враждебных стран, таких как Россия.

Об этом перед началом саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

"Этот саммит – о том, как мы совместно можем преодолевать вызовы, в частности в сфере безопасности и развития", - отметила британская премьер.

"Мы должны открыть глаза на действия враждебных стран, таких как Россия, угрожающих потенциальному росту стран "Восточного партнерства", - подчеркнула Мэй.

Она выразила надежду, что на саммите страны ЕС подтвердят обязательства совместно работать в вопросах безопасности. При этом, подчеркнула Мэй, Великобритания продолжит играть лидирующую роль в обеспечении безопасности Европы.

"Возможно, мы оставляем ЕС, но мы не оставляем Европу", - добавила она.