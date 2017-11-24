В Польше смеются над Качиньским, который на заседании Сейма читал "Атлас котов"

Пятница, 24 ноября 2017, 12:45

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Польские СМИ смеются над главой правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который на заседании Сейма рассматривал "Атлас котов".

Об этом сообщает портал Onet.pl.

"Сегодня в Сейме состоится важное голосование по Верховному суду и Государственному судебному совету. Однако не все депутаты этим очень заинтересованы. Камеры выхватили момент, на котором глава ПиС Ярослав Качиньский во время заседания читает "Атлас котов", - отмечает издание.

Как сообщают польские журналисты в Twitter, "Атлас котов" – это сегодняшнее приложение к журналу "Факт".

O nie, @MikolajWojcik, prezes czyta książkę z serii Album Faktu, wyd. dziennik Fakt, wydawca Ringier Axel Springer :) pic.twitter.com/Uss6kyFcwQ — Bartosz Węglarczyk (@bweglarczyk) 24 листопада 2017 р.

Один из журналистов уже предсказал Качиньскому с "Атласом котов" судьбу интернет-мема.

To będzie hit jak pelerynka prezesa pic.twitter.com/0v7jy1q4HB — Grzegorz_Wszolek (@gw_1990) 24 листопада 2017 р.

Как отмечает портал, на сегодня в Сейме запланировано голосование за отклонение президентских законопроектов о Верховном суде и Государственном судебном совете, а также голосование за запрет торговли по воскресеньям.