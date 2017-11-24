ЕС предоставит Украине новую макрофинансовую помощь, 1.8 млрд евро

Пятница, 24 ноября 2017, 17:21

обновлены данные о сумме помощи

С 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза, объем которой будет близок к 1.8 млрд евро.

Об сушествовании новіх договоренностей заявил президент Петр Порошенко после переговоров с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

"Мы договорились, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об амбициозной программе макрофинансовой помощи. Три транша, такой же объем, что и сейчас, причем начинаем работать с января 2018 года", - заявил он.

Порошенко не стал называть четкую сумму средств, которые будут выделены.

"У нас есть договоренность не разглашать цифры, но примерно речь идет о тех же объемах, что и третий транш (нынешней программы МФД)", - заявил он. Как известно, в рамках третьего транша Украина должна была получить 600 млн евро, однако эти средства будут потеряны из-за невыполнения ряда условий, включая антикоррупционные реформы.

Между тем, источник в Брюсселе в разговоре с ЕП отметил, что 600 млн евро - это объем каждого из трех запланированных траншей, при чем есть вероятность, что эта сумма окажется даже выше. Таким образом, в случае реализации договоренностей общий объем новой программы может составить не менее 1.8 млрд евро.

Порошенко подчеркнул, что новая программа также будет включать определенный перечень условий, которые обязуется выполнить Украина, однако не стал перечислять их.

"Это (новая программа) для нас - мотивация продолжать реформы. Именно в этом смысл макрофинансовой помощи", - заявил президент.

Маркофинансова помощь - это долгосрочный кредит с очень низкими процентами, который ЕС предоставляет государствам-партнерам. Эти средства поступают в государственный бюджет и могут быть использованы для погашения бюджетного разрыва.

Как сообщалось, ранее Юнкер напомнил Украине о требованиях ЕС, необходимых для получения макрофинансовой помощи.