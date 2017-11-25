11 погибших, 21 пострадавший - последствия пожара в пятизвездочном отеле в Батуми

Суббота, 25 ноября 2017, 10:36

В Грузии во время пожара в пятизвездочном отеле в черноморском курортном городе Батуми погибли 11 человек.

Об этом сообщается на сайте МВД Грузии.

"В Батуми, в результате пожара в гостинице "Леогранд", погибли 11 человек, из них 10 граждан Грузии и один гражданин Иранской Республики. МВД выражает соболезнования семьям погибших", - говорится в заявлении полиции.

Отметим, что ранее СМИ писали о 12 погибших, однако по последним данным МВД Грузии во время пожара погибли именно 11 человек. Большинство погибших в момент пожара находились в спа-центре.

По данным МВД, в тушении пожара и в спасательной операции приняли участие 17 пожарно-спасательных групп и 120 пожарных-спасателей вместе со спецтехникой из Аджарии, а также регионов Гурии и Самегрело. Также в операции были привлечены до 200 сотрудников полиции.

В МВД сообщили, что госпитализация потребовалась 21 человеку. Однако, по последним данным, под наблюдением врачей остаются 10 человек. Из них четверо - это граждане Грузии, а еще шесть - иностранцы.

По данным издания "Грузия online", пожар в высотном здании пятизвездочного отеля "Леогранд" начался 24 ноября в 20 часов по местному времени. Возгорание, по предварительным данным, возникло на четвертом этаже. Дым по вентиляционной системе быстро распространился по всему зданию. Во избежание распространения огня здание было полностью обесточено.

Спасателям и полиции удалось эвакуировать из здания более 100 человек.

Президент и премьер-министр Грузии назвали пожар в Батуми трагедией. Власти объявили о намерении в кратчайшие сроки провести расследование и наказать виновных в трагедии.