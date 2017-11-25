Теракт в Египте: число погибших превысило 300 человек

Суббота, 25 ноября 2017, 13:31

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Число погибших в результате нападения боевиков на мечеть в Северном Синае в Египте возросло уже до 305 человек.

Об этом сообщает издание Ahram Online.

Согласно последним данным генеральной прокуратуры Египта, в результате смертельного теракта в пятницу в мечети в Египте погибли по меньшей мере 305 человек, в том числе 27 детей.

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Канцелярия президента страны объявила общенациональный трехдневный траур после теракта.

Напомним, террористы напали на мечеть Аль-Радва в городе Бир-аль-Абд в 40 км от города Эл-Ариш, который является столицей провинции Северный Синай.

По информации местных властей, боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках и открыли огонь по людям, которые находились на проповеди во время пятничной молитвы.

После этого они взорвали несколько взрывных устройств.