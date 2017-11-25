Прокуратура Египта подозревает ИГИЛ в причастности к теракту

Суббота, 25 ноября 2017, 15:52

Вооруженные боевики, которые напали на мечеть в Египте, имели с собой флаг ИГИЛ, когда открыли огонь по людям, в результате чего погибло более 300 человек.

Об этом сообщает Reuters ссылкой на прокуратуру Египта.

Как известно, на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт, однако египетские силы ведут борьбу с филиалом ИГИЛ в регионе, одной из ветвей террористической группы после того, как она потерпела поражение в Ираке и Сирии.

Сообщается, что прокуратура Египта после разговоров с пострадавшими в рамках своего расследования считает, что к теракту причастны боевики ИГИЛ.

"Верующие были захвачены ими врасплох. Их (боевиков - Ред.) было от 25 до 30 человек, с флагом ИГИЛ, когда они с автоматическими ружьями заняли позиции перед дверью мечети и ее 12 окнами", - сказал прокурор.

Напомним, террористы напали на мечеть Аль-Радва в городе Бир-аль-Абд в 40 км от города Эл-Ариш, который является столицей провинции Северный Синай.

По информации местных властей, боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках и открыли огонь по людям, которые находились на проповеди во время пятничной молитвы.

После этого они взорвали несколько взрывных устройств.

Число погибших в результате нападения боевиков на мечеть в Северном Синае в Египте возросло уже до 305 человек.