В Швеции скандал из-за политика, который назвал мусульман "не совсем людьми"

Понедельник, 27 ноября 2017, 08:59

Шведский политик Мартин Стрид был вынужден уйти из партии "Шведские демократы" после того, как назвал мусульман "не совсем людьми".

Об этом сообщает The Local.

Стрид, местный политик из города Бурленге, рассказал участникам национальной конференции в Норрчёпинг, что существует "шкала от 1 до 100".

"На одном конце шкалы вы на 100 процентов человек, личность, вы есть всем, что является частью этой концепции. На другом конце, вы на 100 процентов мусульманин", - сказал он.

Далее Стрид продолжил, заявив, что "все мусульмане находятся где-то в такой шкале" и участники террористической группы ИГИЛ близкие к мусульманам на 100%".

"Если вы бывший мусульманин, то вы прошли довольно далеко до того, чтобы быть человеком в полной мере", - сказал он.

Он также сказал, что хочет "освободить мусульман от ислама, и цель состоит в том, чтобы они вместо этого присоединились "Шведским демократам".

Сообщается, что секретарь партии Ричард Джомсхоф назвал высказывания Стрида "расизмом" и сказал, что надеется, что он будет немедленно исключен, а депутат партии Джулия Кронлид назвала его заявление "вредным".

Сообщается, что Стрид извинился за свои комментарии, однако был вынужден покинуть партию.