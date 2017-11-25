Гендерное равенство: в Швеции будут обращаться к Богу не только как к мужчине

Суббота, 25 ноября 2017, 16:34

Лютеранская Церковь Швеции обновила свой церковный справочник, включив в него гендерно нейтральные варианты слов.

Об этом сообщает The Local.

Накануне во многих международных СМИ появилась информация, что Лютеранская Церковь Швеции рекомендует священникам перестать употреблять в обращениях к Богу слова "Господь" или "он", и использовать гендерно нейтральное обращение.

Однако, пресс-секретарь церкви опровергла такую ​​информацию, назвав эти сообщения фейковый.

По ее словам, Церковная ассамблея, которая насчитывает 251 члена, приняла решение об обновлении церковного справочника - речь идет об использовании более "инклюзивных" формулировок.

"Старое пособие еще с 1986 года, а новая редакция гораздо больше соответствует шведскому переводу Библии, сделанном в 2000 году", - сказала София Педерсен Видеке, председатель церковного комитета. "Бог находится за пределами "она" или "он". Бог - гораздо больше".

"Мы хотим варианты, когда дело доходит до выражения себя, как и в Библии", - добавила она.

Сообщается, что некоторые обновленные формулировки включают, например, три альтернативы для слов, используемых в начале богослужения, включая гендерно нейтральный вариант:

"Во имя Отца и Сына и Святого Духа", "Во имя Бога, Отца и Сына и Святого Духа", и "Во имя триединого Бога".

Церковная ассамблея также согласилась использовать женский грамматический род для Святого Духа, как это есть на иврите, так и в переводе Библии на шведский язык 2000 года ( "den heliga anden" в отличие от "den helige ande").

"Каждый, кто хочет называть Бога "Господом", может быть спокойным. В справочнике все это сохранилось. Мы заменили слово "он" на "Бог" в одном месте, и это все ", - сказала Педерсен Видеке.

Ранее сообщалось, что монахи горы Афон в Греции боятся, что мир и спокойствие их мужского святилища может быть нарушено из-за нового закона, который позволяет людям изменить свой пол.