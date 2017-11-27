Украина призывает мир сделать все возможное для освобождения Сущенко

Понедельник, 27 ноября 2017, 15:40

МИД Украины призвало мировое сообщество приложить все возможные усилия для освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по сфальсифицированным обвинениям.

Об этом говорится в комментарии ведомства.

"Суд в очередной раз отказал защите в изменении меры пресечения в отношении Романа Сущенко на другую, не связанную с содержанием под стражей, что свидетельствует о давлении на него и предвзятость российских судебных органов", - говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули целенаправленном политическом характере дела.

"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ принять всех возможных правовых и политических мер с целью освобождения и возвращения в Украину гражданина Украины – журналиста Романа Сущенко" - заявили в МИД.

27 ноября суд в Москве продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко еще на два месяца - до 30 января 2018 года.