Україна закликає світ зробити все можливе для звільнення Сущенка

Понеділок, 27 листопада 2017, 15:40

МЗС України закликало світову спільноту докласти всіх можливих зусиль для звільнення українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями.

Про це йдеться у коментарі відомства.

"Суд вкотре відмовив захисту у зміні запобіжного заходу щодо Романа Сущенка на інший, не пов’язаний з триманням під вартою, що свідчить про тиск на нього та упередженість російських судових органів", - йдеться у коментарі.

В МЗС наголосили на цілеспрямованому політичному характері справи.

"Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції та представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ вжити всіх можливих правових та політичних заходів з метою звільнення та повернення в Україну громадянина України – журналіста Романа Сущенка" - заявили в МЗС.

27 листопада суд у Москві продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку ще на два місяці - до 30 січня 2018 року.