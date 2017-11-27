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Анкара советует ЕС пересмотреть видение относительно места Турции на фоне Brexit

Понедельник, 27 ноября 2017, 19:09
Версия для печати Комментарии

ЕС, сбитый с толку голосованием Британии за выход из блока, должен пересмотреть свое видение по расширению и месту Турции в нем.

Об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым, сообщает Reuters.

Начатые в 2005 году после десятилетий ожидания переговоры о членстве длительное время были чувствительным вопросом для Франции и Германии из-за статуса Турции как крупной, преимущественно мусульманской страны.

Репрессии, введенные президентом Турции после попытки переворота в 2016 году, ухудшили отношения между Анкарой и Брюсселем.

"После голосования британцев за Brexit ЕС сбит с толку. Им нужно пересмотреть свое видение будущего, насколько они будут расширяться и какое место у Турции. Мы здесь. Мы никуда не идем" - сказал Йылдырым.

Ранее турецкий президент заявил, что Турция "не нуждается в ЕС", на фоне разногласий между двумя сторонами и дипломатической напряженности между Анкарой и США.

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