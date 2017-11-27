Анкара радить ЄС переглянути бачення щодо місця Туреччини на тлі Brexit

Понеділок, 27 листопада 2017, 19:09

ЄС, збитий з пантелику голосуванням Британії за вихід з блоку, повинен переглянути своє бачення щодо розширення і місця Туреччини у ньому.

Про це заявив прем’єр Туреччини Біналі Йилдирим, повідомляє Reuters.

Започатковані в 2005 році після десятиліть очікування переговори про членства тривалий час були чутливим питанням для Франції і Німеччини через статус Туреччини як великої, переважно мусульманської країни.

Репресії, запроваджені президентом Туреччини після спроби перевороту в 2016 році, погіршили відносини між Анкарою і Брюсселем.

"Після голосування британців за Brexit ЄС збитий з пантелику. Їм потрібно переглянути своє бачення майбутнього, наскільки вони будуть розширюватися і яке місце у Туреччини. Ми тут. Ми нікуди не йдемо" - сказав Йилдирим.

Раніше турецький президент заявив, що Туреччина "не потребує ЄС", на тлі розбіжностей між двома сторонами та дипломатичної напруги між Анкарою й США.