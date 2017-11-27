Глава Минобороны Британии рассказал о планах увеличения военного бюджета

Понедельник, 27 ноября 2017, 19:38

Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что готов бороться у Минфина за дополнительное финансирование для оборонной сферы.

Об этом сообщает The Times.

Уильямсон отказался от спекуляций вокруг информации о намерениях сократить армию до 70 тысяч человек, однако пообещал прислушиваться к обеспокоенных за сокращение расходов на оборону. Министр пообещал провести беседы с премьер-министром, министром финансов и советником по нацбезопасности.

Отвечая на вопрос, было бы более целесообразным увеличение расходов на оборону до 3% от ВВП Уильямсон заявил: Я всегда рассматривал 2% скорее как основу, чем верхнюю границу, и я буду руководствоваться этими мыслями в дальнейших разговорах".

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй в начале ноября назначила нового министра обороны после того, как экс-глава оборонного ведомства Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала о сексуальных домогательствах.

По стандартам НАТО, страны альянса обязались стремиться выделять на оборонные нужды 2% ВВП. Литва и Латвия впервые достигнут этого показателя в следующем году. В этом году этот порог переступили США, Греция, Великобритания, Эстония, Польша и Румыния.