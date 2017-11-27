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В Финляндии судят россиян за нелегальную перевозку мигрантов

Понедельник, 27 ноября 2017, 20:03
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Десять человек, в том числе семья из России, предстали в понедельник перед судом по делу о незаконном перевозки в Финляндию нелегалов.

Об этом сообщает телекомпания Yle.

В Окружном суде Южной Карелии фигурантам дела предъявили обвинения в организации незаконного въезда в страну с отягчающими обстоятельствами. По информации следствия, в 2016-2017 годах они доставили в Финляндию не менее 70 нелегалов. Их перевозили на яхте через Сайменский канал (между озером Сайма в Финляндии и Виборгским заливом в РФ).

Перевозкой на яхте занималась семья из России - отец, его совершеннолетняя дочь и несовершеннолетний сын. Обвинение требует приговорить отца семейства, капитана яхты до шести лет тюремного заключения, его дочь - к пяти, а сына - до 3,5 лет.

Остальные семеро обвиняемых занимались перевозкой людей дальше по Финляндии. Для них прокурор требует сроков от нескольких месяцев до года, некоторым условно.

По словам россиянина, людей перевозили по гуманитарным причинам. По версии защиты, люди оплачивали только необходимые расходы на перевозку. Члены российской семьи признают, что осуществляли перевозки, но не согласны с обвинениями в контрабанде людей при отягчающих обстоятельствах.

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