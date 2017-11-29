Brexit: в Европарламенте заявили о недостаточном прогрессе в переговорах

Среда, 29 ноября 2017, 18:28

Во время переговоров относительно выхода Британии из ЕС был достигнут значительный прогресс, однако он все еще является недостаточным.

Об этом говорится в письме евродепутатов главному переговорщику от ЕС Мишелю Барнье.

В ЕП напомнили, что защита прав граждан ЕС был в центре переговоров с самого их начала.

"Мы четко осознаем, что с начала переговоров был достигнут прогресс от системы, которая основывается исключительно на иммиграционном законодательстве Великобритании к системе, которая отражает сохранение прав ЕС", - говорится в письме.

"Несмотря на это, остаются значительные проблемы, которые поднимают вопрос о том, является ли достаточным достигнутый прогресс", - добавили евродепутаты.

В отдельных вопросах, которые касаются юрисдикции Суда ЕС, евродепутаты отметили даже определенный регресс.

Кроме того, в Европарламенте подчеркнули необходимость сохранения действия мирного соглашения, которым было прекращено конфликт в Северной Ирландии, и предостерегли от усиления границы между Ирландиями.

Как сообщалось, главный переговорщик ЕС по выходу Британии из блока опроверг сообщения британских СМИ о достижении договоренностей с Лондоном относительно так называемого счета за Brexit.