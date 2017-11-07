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В Берлине запустили украиноязычный туристический маршрут

Вторник, 07 ноября 2017, 08:13
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На всех 30 экскурсионных автобусах "Berlin City Circle" с понедельника, 6 ноября, можно узнать о достопримечательностях немецкой столицы на украинском языке.

Об этом сообщает Укринформ.

На первый такой автобус посол Украины в Германии Андрей Мельник и руководитель туристического предприятия Михаэль Грефе торжественно наклеили украинский флажок.

 

"Сейчас у нас есть гиды на 21 иностранном языке, и мы горды, что теперь такой есть и на украинском. Мы надеемся, что это привлечет новых туристов", - заявил Грефе.

Статистика путешествий на желтых туристических автобусах гостями из разных стран не ведется, но, по оценкам руководителя компании, украинские пассажиры составляют около 3-5 процентов от общего числа. Теперь их будет больше, надеется Грефе. Его автобусы выходят на маршруты по самым интересным местам столица каждые 10 минут с 10 до 18 часов. За год ими пользуются более 100 тысяч гостей. Кроме гидов на более 20 языках, которые, надо заметить, различаются с ориентировкой на то, что больше интересует туристов из разных стран, есть еще немецко - и англоговорящие гиды специально для детей.

Работа над тем, чтобы украиноязычный гид появился в крупнейшей в Берлине автобусной туристической компании, велась не один месяц, рассказал Мельник.

"Мы не будем останавливаться на этом и в следующем году планируем сделать аудиогиды в главных музеях Берлина. Возможно, и в здании Бундестага, который ежегодно посещают более 3 млн туристов", - рассказал посол.

Следует отметить, что украиноязычный гид появился в Год украинского языка в ФРГ.

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