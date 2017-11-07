У Берліні запустили україномовний туристичний маршрут

Вівторок, 07 листопада 2017, 08:13

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На всіх 30 екскурсійних автобусах "Berlin City Circle" з понеділка, 6 листопада, можна дізнатися про визначні пам'ятки німецької столиці українською мовою.

Про це повідомляє Укрінформ.

На перший такий автобус посол України в Німеччині Андрій Мельник та керівник туристичного підприємства Міхаель Грефе урочисто наклеїли український прапорець.

"Зараз у нас є гіди 21 іноземною мовою, і ми горді, що тепер такий є і українською. Ми сподіваємося, що це приверне нових туристів", - заявив Грефе.

Статистика подорожей на жовтих туристичних автобусах гостями з різних країн не ведеться, але, за оцінками керівника компанії, українські пасажири становлять близько 3-5 відсотків від загального числа. Тепер їх буде більше, сподівається Грефе. Його автобуси виходять на маршрути найцікавішими місцями столиця кожні 10 хвилин з 10 до 18 години. За рік ними користуються понад 100 тисяч гостей. Крім гідів на понад 20 мовах, які, треба зауважити, розрізняються з орієнтуванням на те, що більше цікавить туристів з різних країн, є ще німецько- та англомовні гіди спеціально для дітей.

Робота над тим, щоб україномовний гід з'явився в найбільшій в Берліні автобусній туристичній компанії, велася не один місяць, розповів Мельник.

"Ми не зупинятимемося на цьому і в наступному році плануємо зробити аудіогіди в головних музеях Берліна. Можливо, і в приміщенні Бундестагу, який щороку відвідують понад 3 млн туристів", - розповів посол.

Слід зазначити, що україномовний гід з'явився в Рік української мови у ФРН.