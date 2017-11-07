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Министр юстиции Германии призвал ЕС закрыть налоговые лазейки

Вторник, 07 ноября 2017, 08:25
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Министр юстиции Германии призвал принять единые прозрачные налоговые правила в ЕС, а министерство финансов ФРГ просит СМИ предоставить данные по "Райских документов".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Мааса, только таким образом ЕС может добиться увеличения доверия к справедливому налогообложению, и публикация "Райских документов" лишь показала, насколько необходимым является создание унифицированных прозрачных налоговых правил.

"Крупные предприятия должны предоставлять более прозрачную информацию о том, где и сколько налогов они платят", - отметил Маас.

По его словам, сейчас возможны ситуации, при которых определенные интернет-гиганты в Европе получают миллиардные прибыли, платя при этом минимальные налоги. "Мы должны закрыть налоговые лазейки в пределах ЕС", - призвал немецкий министр.

Кроме того, в этот же день пресс-секретарь министерства финансов ФРГ призвал немецкие средства массовой информации, которые также обнародовали "Райские документы", предоставить соответствующую информацию налоговым органам. "Это бы очень помогло", - отметил представитель минфина. Данные "Райских документов" обнаружили, что ведущую роль в одной из офшорных компаний играл экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Напомним, утечка финансовых документов, получивший название Paradise Papers ("Райские бумаги"), включает 13,4 млн документов, по большей части принадлежат одной ведущей компании в оффшорных финансах.

Находки, обнародованные в воскресенье, составляют лишь маленькую часть того, что еще раскроется в течение недели. Разоблачения коснутся налогов и финансовых сделок сотен людей и компаний, чьи имена упоминаются в полученных документах.

Много историй сосредоточены на том, как политики, транснациональные корпорации, знаменитости и богачи используют сложные системы трастов, фондов и "компаний-однодневок", чтобы защитить свои деньги от налоговиков или спрятать собственные дела за завесой тайны.

В отчете Paradise Papers, который был опубликован Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), говорится, что британская королева Елизавета II инвестировала 10 млн фунтов ($13 млн) в офшоры.

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