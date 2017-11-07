Бывшего охранника Трампа допросят по делу о связях с РФ

Вторник, 07 ноября 2017, 15:41

Комитет Палаты представителей по разведке допросит за закрытыми дверями Кита Шиллера, бывшего охранника президента США Дональда Трампа, в рамках расследования вмешательства РФ в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, Шиллер, который начал работать на Трампа в 1999 году, будет допрошен за закрытыми дверями членами комитета по разведке.

Сообщается, что он может предоставить гораздо более личные данные о Трампе, о его предвыборном периоде и президентстве, чем предыдущие свидетели.

Прежде чем покинуть Белый дом в августе, где он был руководителем операций Овального офиса, Шиллер часто был первым и последним помощником Трампа, который видел его каждый день.

Бывшие помощники отмечают, что во время кампании Шиллер слышал почти каждый разговор и каждый телефонный звонок, когда был рядом с Трампом во время его предвыборного тура.

Он был также контактным лицом для союзников Трампа за пределами Белого дома для связи с президентом.

Кроме того, Шиллер был с Трампом во время его путешествия в Москву в 2013 году, где, по данным спорного "досье", имели место непристойные действия с Трампом.

Ранее сообщалось, что бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа по внешней политике Картер Пейдж на заседании комитета Палаты представителей по разведке подтвердил факт общения с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем.