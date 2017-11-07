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Колишнього охоронця Трампа допитають у справі про зв'язки з РФ

Вівторок, 07 листопада 2017, 15:41
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Комітет Палати представників з розвідки допитає за зачиненими дверима Кіта Шиллера, колишнього охоронця президента США Дональда Трампа, в рамках розслідування втручання РФ в американські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, Шиллер, який почав працювати на Трампа в 1999 році, буде допитаний за закритими дверима членами Комітету розвідки.

Повідомляється, що він може надати набагато інтимніші дані про Трампа, про його передвиборчий період та президентство, ніж минулі свідки.

Перш ніж покинути Білий дім у серпні, де він був керівником операцій Овального офісу, Шиллер часто був першим та останнім помічником Трампа, який бачив його кожен день.

Колишні помічники відзначають, що під час кампанії Шиллер чув майже кожну розмову та кожен телефонний дзвінок, коли був поруч з Трампом під час його передвиборчого туру.

Він був також контактною особою для союзників Трампа за межами Білого дому для зв'язку з президентом.

Окрім того, Шиллер був з Трампом його подорожі до Москви у 2013 році, де за даними спірного "досьє" сталися непристойні події з Трампом.

Раніше повідомлялося, що колишній радник передвиборного штабу Дональда Трампа із зовнішньої політики Картер Пейдж на засіданні Комітету Палати представників з розвідки підтвердив факт спілкування з російським віце-прем'єром Аркадієм Дворковичем.

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