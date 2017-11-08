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Сепаратистские партии Каталонии не смогли договориться о едином списке на выборах

Среда, 08 ноября 2017, 09:29
Версия для печати Комментарии

Каталонские сепаратистские партии во вторник не смогли договориться о едином списке на досрочных выборах 21 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

У партий, выступающих за независимость Каталонии, было время до полуночи, чтобы зарегистрировать коалицию для участия в выборах, однако две основные политические силы, которые последние два года руководили регионом, не смогли договориться.

Хотя они все еще могут прийти к согласию после голосования, политические аналитики говорят, что отсутствие соглашения о совместной кампании также может вызвать борьбу за лидерство в верхушке.

Это потому, что правоцентристскую PdeCat (Каталонская демократическая партия) отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, как ожидается, обойдет Левая республиканская партия (ERC) бывшего регионального вице-президента Ориоля Жункераса.

Жункерас в настоящее время находится под стражей в ожидании потенциального судебного разбирательства по обвинению в мятеже, восстании и злоупотреблении государственными средствами. Пучдемон, против которого выдвинуты те же обвинения, в настоящее время находится в Брюсселе, однако уже заявил о намерении участвовать в выборах из-за рубежа.

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