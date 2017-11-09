В Британии министр ушла в отставку из-за тайных встреч с чиновниками из Израиля

Четверг, 09 ноября 2017, 07:54

Секретарь британского правительства по вопросам международного развития Прити Пател ушла в отставку из-за несанкционированных встреч с израильскими политиками.

Об этом сообщает The Guardian.

Премьер Британии Тереза Мэй провела встречу с Прити Пател вечером 8 ноября. Встреча длилась шесть минут.

В своем заявлении об отставке Пател признала, что ее действия не соответствовали высоким стандартам, которые ожидаются от государственного секретаря.

Мэй назвала правильным решение Пател уйти в отставку и заверила, что Британия и Израиль остаются близкими союзниками.

"Но встречи должны быть формальными, через официальные каналы. Именно поэтому, когда мы встречались в понедельник, я была рада принять ваши извинения и приветствовала ваше разъяснение про вашу поездку в Израиль летом", – заявила премьер, обращаясь к Пател.

"Теперь, когда появились детальные сведения, вы правильно решили уйти в отставку и придерживаться высоких стандартов прозрачности и открытости", – добавила она.

Как сообщалось, Пател в среду прервала поездку в Африку на требование премьер-министра Терезы Мэй и вернулась в Лондон.

Стало известно, что Пател провела 12 встреч с израильскими группами и чиновниками, включая премьер-министра Беньямина Нетаньяху, во время отпуска в Израиле в августе - и что она не рассказала Мэй или коллегам об этом.