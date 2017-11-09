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У Британії міністр пішла у відставку через таємні зустрічі з чиновниками з Ізраїлю

Четвер, 09 листопада 2017, 07:54
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Секретар британського уряду з питань міжнародного розвитку Пріті Пател пішла у відставку через несанкціоновані зустрічі  із ізраїльськими політиками.

Про це повідомляє The Guardian.

Прем’єрка Британії Тереза Мей провела зустріч з Пріті Пател увечері 8 листопада. Зустріч тривала шість хвилин.

У своїй заяві про відставку Пател визнала, що її дії не відповідали високим стандартам, які очікуються від державного секретаря.

Мей назвала правильним рішення Пател піти у відставку і запевнила, що Британія і Ізраїль лишаються близькими союзниками.

"Але зустрічі мають бути формальними, через офіційні канали. Саме тому, коли ми зустрічалися в понеділок, я була рада прийняти ваші вибачення і привітала ваше роз'яснення про вашу поїздку до Ізраїлю влітку" – заявила прем’єрка, звертаючись до Пател.

"Тепер, коли з'явилися детальні відомості, ви правильно вирішили піти у відставку та дотримуватися високих стандартів прозорості та відкритості" – додала вона.

Як повідомлялося, Пател в середу перервала поїздку до Африки на вимогу прем'єр-міністра Тереза ​​Мей і повернулася до Лондона.

Стало відомо, що Пател провела 12 зустрічей із ізраїльськими групами та чиновниками, включаючи прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху, під час відпустки в Ізраїлі у серпні - і що вона не розповіла Мей чи колегам про це.

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