У Британії міністр пішла у відставку через таємні зустрічі з чиновниками з Ізраїлю

Секретар британського уряду з питань міжнародного розвитку Пріті Пател пішла у відставку через несанкціоновані зустрічі із ізраїльськими політиками.
Про це повідомляє The Guardian.
Прем’єрка Британії Тереза Мей провела зустріч з Пріті Пател увечері 8 листопада. Зустріч тривала шість хвилин.
У своїй заяві про відставку Пател визнала, що її дії не відповідали високим стандартам, які очікуються від державного секретаря.
Мей назвала правильним рішення Пател піти у відставку і запевнила, що Британія і Ізраїль лишаються близькими союзниками.
"Але зустрічі мають бути формальними, через офіційні канали. Саме тому, коли ми зустрічалися в понеділок, я була рада прийняти ваші вибачення і привітала ваше роз'яснення про вашу поїздку до Ізраїлю влітку" – заявила прем’єрка, звертаючись до Пател.
"Тепер, коли з'явилися детальні відомості, ви правильно вирішили піти у відставку та дотримуватися високих стандартів прозорості та відкритості" – додала вона.
Як повідомлялося, Пател в середу перервала поїздку до Африки на вимогу прем'єр-міністра Тереза Мей і повернулася до Лондона.
Стало відомо, що Пател провела 12 зустрічей із ізраїльськими групами та чиновниками, включаючи прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху, під час відпустки в Ізраїлі у серпні - і що вона не розповіла Мей чи колегам про це.