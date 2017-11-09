Найти
АКТУАЛЬНО

Депутаты Сейма Литвы заступились за Украину перед Венгрией

Белый дом: Россия защищает террористов, использующих химоружие в Сирии

Украинско-сербский конфликт: Белград срочно вызывает посла из Киева

НАТО создает Центр киберопераций, который станет частью военных мощностей

Совет Европы опубликовал решение об Украине, которому сопротивлялась РФ

Европейский суд отменил санкции против Иванющенко, но отказал Клименко

Порошенко созывает Комитет президентов в связи с резонансными заявлениями Польши






Белый дом: Россия защищает террористов, использующих химоружие в Сирии

Четверг, 09 ноября 2017, 08:07
Версия для печати Комментарии

В Белом доме обвинили Россию в том, что она защищает режим президента Сирии Башара Асада и террористов, которые используют химическое оружие.

Об этом говорится в официальном комментарии пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее США и Россия внесли в совет Безопасности ООН два проекта резолюций о возобновлении работы миссии, которая расследует использование химического оружия в Сирии.

"Мы призываем Россию изменить курс до того, как срок работы совместного механизма закончится. Мы считаем, что все ответственные страны должны проголосовать за то, чтобы продлить срок действия этого важного института", - заявила Сандерс.

По ее словам, такие страны, как Россия, которые не поддерживают возобновление мандата миссии или пытаются его размыть, "защищают режим Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие".

Как известно, Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН о продлении мандата миссии, которая расследует использование химического оружия в Сирии.

Мандат миссии заканчиваются в середине ноября этого года.

Напомним, эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия считают режим сирийского президента Башара Асада виновным в химической атаке на город Хан-Шейхун в апреле прошлого года.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:48
Депутаты Сейма Литвы заступились за Украину перед Венгрией
08:31
В Конгрессе США согласовали $350 млн на военную помощь Украине
08:07
Белый дом: Россия защищает террористов, использующих химоружие в Сирии
07:54
В Британии министр ушла в отставку из-за тайных встреч с чиновниками из Израиля
07:41
Сирийская армия отбила у ИГИЛ последний подконтрольный ей бастион
21:12
Украинско-сербский конфликт: Белград срочно вызывает посла из Киева
20:47
Польская авиакомпания LOT запускает новый рейс из Львова
20:33
НАТО создает Центр киберопераций, который станет частью военных мощностей
20:24
Президент Польши считает, что на фоне Brexit двери ЕС должны быть открытыми
19:58
Совет Европы опубликовал решение об Украине, которому сопротивлялась РФ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Любовь Акуленко, Светлана Майструк, для Европейской правды

Скрытая угроза: что может заблокировать украинский агроэкспорт

Украина понемногу приобретает лояльность европейского рынка пищевой продукции. Однако, как всегда, экспорт может «зависнуть» в воздухе. ЕС может в любой момент остановить экспорт из-за несоответствия законодательства Украины в сфере контроля за кормами (укр.)

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Посла никто не накажет: как будет действовать МИД на волне украинско-сербского скандала

Для тех, кто болел за посла, есть хорошая новость: Александра Александровича не будут наказывать за его действия. В Киеве он получил полную поддержку своей позиции – и официально, и в закрытых дискуссиях. "Вызов на консультации не означает, что посла отзывают", – отметил один из собеседников...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  