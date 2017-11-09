Белый дом: Россия защищает террористов, использующих химоружие в Сирии

Четверг, 09 ноября 2017, 08:07

В Белом доме обвинили Россию в том, что она защищает режим президента Сирии Башара Асада и террористов, которые используют химическое оружие.

Об этом говорится в официальном комментарии пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее США и Россия внесли в совет Безопасности ООН два проекта резолюций о возобновлении работы миссии, которая расследует использование химического оружия в Сирии.

"Мы призываем Россию изменить курс до того, как срок работы совместного механизма закончится. Мы считаем, что все ответственные страны должны проголосовать за то, чтобы продлить срок действия этого важного института", - заявила Сандерс.

По ее словам, такие страны, как Россия, которые не поддерживают возобновление мандата миссии или пытаются его размыть, "защищают режим Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие".

Как известно, Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН о продлении мандата миссии, которая расследует использование химического оружия в Сирии.

Мандат миссии заканчиваются в середине ноября этого года.

Напомним, эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия считают режим сирийского президента Башара Асада виновным в химической атаке на город Хан-Шейхун в апреле прошлого года.