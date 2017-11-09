Білий дім: Росія захищає терористів, що використовують хімічну зброю у Сирії

Четвер, 09 листопада 2017, 08:07

У Білому домі звинуватили Росію у тому, що вона захищає режим президента Сирії Башара Асада і терористів, які використовують хімічну зброю.

Про це йдеться в офіційному коментарі прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

Раніше США і Росія внесли до ради Безпеки ООН два різних проекти резолюцій про відновлення роботи місії, яка розслідує використання хімічної зброї в Сирії.

"Ми закликаємо Росію змінити курс до того, як термін роботи спільного механізму закінчиться. Ми вважаємо, що всі відповідальні країни повинні проголосувати за те, щоб продовжити термін дії цього важливого інституту", - заявила Сандерс.

За її словами, такі країни, як Росія, які не підтримують відновлення мандату місії або намагаються його розмити, "захищають режим Асада і терористів, які продовжують використовувати хімічну зброю".

Як відомо, Росія наклала вето у Раді Безпеки ООН щодо продовження мандату місії, яка розслідує використання хімічної зброї в Сирії.

Мандат місії закінчуються в середині листопада цього року.

Нагадаємо, експерти ООН та Організації із заборони хімічної зброї вважають режим сирійського президента Башара Асада винним у хімічній атаці на місто Хан-Шейхун у квітні минулого року.