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Трамп призывал республиканцев прекратить расследование о вмешательстве РФ

Пятница, 01 декабря 2017, 10:04
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Президент США Дональд Трамп в течение лета неоднократно призывал высокопоставленных республиканцев Сената США прекратить рассмотрение дела о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на многих законодателей и их помощников.

По их данным, в течение лета Трамп неоднократно призывал республиканцев, включая председателя Комитета по разведке Сената США, прекратить расследование.

Отмечается, что такие просьбы Трампа есть чрезвычайно необычным вмешательством со стороны президента в законодательное расследование, касающееся его семьи и близких помощников.

Сенатор Ричард Бурр, председатель Комитета по разведке, заявил в интервью на этой неделе, что Трамп сказал ему, что он хочет увидеть завершение расследования, которое затмило большую часть первого года его президентства.

"Это было сказано примерно так: "Я надеюсь, вы можете завершить это как можно быстрее", - рассказал Бурр о разговоре с Трампом.

Бурр ответил Трампу, что "когда мы (Комитет по разведке - Ред.) допросим всех, с кем мы должны поговорить, тогда мы закончим".

Кроме того, по словам законодателей и помощников, Трамп сказал сенатору Митчу Макконнеллу из Кентукки, лидеру Республиканской партии, и сенатору Рою Бланту, республиканцу из Миссури, и члену разведывательного комитета, прекратить расследование.

В Белом доме заявили в четверг, что президент не сделал неправомерных действий.

По словам представителя Белого дома, Трамп "ни в коем случае не пытался применить чрезмерное влияние на членов комитета", и считает, что нет никаких доказательств сговора, и эти расследования должны осуществляться справедливо и должным образом".

Напомним, президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме спрашивал президента РФ Владимира Путина, вмешивался ли тот в американские выборы.

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